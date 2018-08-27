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В России начнёт работу телескоп, который будет следить за спутниками

Наука

В 2019 году планируется ввод в эксплуатацию телескопа с диаметром главного зеркала 3,12 метра

В России начнёт работу телескоп, который будет следить за спутниками
Герард Доу. Астроном. 1650–1655

Барнаул, 27 августа 2018, 10:05 — REGNUM  В 2019 году планируется ввод в эксплуатацию информационного телескопа Алтайского оптико-лазерного центра. Об этом 27 августа пишет газета «Взгляд».

Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения» планирует завершить работу над созданием телескопа с диаметром главного зеркала 3,12 метра.

Как отмечается, расширение телескопа позволит разглядеть объекты величиной в два сантиметра на высоте 400 километров. Благодаря этому эксперты смогут наблюдать за состоянием спутников даже при отсутствии связи с ними. Это поможет, в частности, узнать, раскрылись ли у аппарата солнечные батареи.

Кроме того, обсерватория поможет следить за космическим мусором.

Ранее сообщалось, что система контроля космического пространства, первая из четырех запланированных к созданию в России, начала работу в Алтайском крае на площадке оптико-лазерного центра им. Титова.

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