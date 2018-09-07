Пекин, , 04:36 — REGNUM Институт атмосферной физики при Китайской академии наук и уезд Лаотин разработали соглашение о строительстве станции исследования атмосферы и моря, а также промышленной базы в провинции Хэбэй на севере Китая, сообщает 6 сентября агентство Синьхуа.

Существующие в настоящий момент существенно ограниченные в вомзожностях прибрежные и островные погодные станции, плавучие станции, а также авиационный мониторинг не способны удовлетворить потребности научных исследований, отмечает издание China Science Daily.

В связи с этим возведенная в открытом море платформа погодного наблюдения необходима для проведения длительного океанического метеорологического наблюдения на дальних рубежах. Станция будет состоять из береговой станции удаленного наблюдения и центра управления, тогда, как промышленная база будет обладать сборочными линиями морских беспилтников и дронов.

Отметим, что уезд Лаотин занимает около 100 км вдоль береговой линии и занимает 25% общей длины береговой линии провинции Хэбэй. Как сообщало РЕГНУМ, на северо-западе Китая, в Тибете, была создана первая независимая система наблюдения за атмосферой в стране APSOS.

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