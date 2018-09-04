Ученые назвали способ продлить жизнь с помощью еды

Вашингтон, , 08:52 — REGNUM Ученые института Солка в Соединенных Штатах установили, что прием всей пищи в течение 10 часов компенсирует расстройства метаболизма, которые связаны с нарушением суточного цикла. Научная статья опубликована в журнале ScienceDaily.

Так, специалисты кормили одну группу мышей круглосуточно, а другую в течение 10-часового промежутка. В скором времени грызуны из первой группы начали страдать ожирением и метаболическими заболеваниями. Вторая группа, потреблявшая столько же калорий, оставалась здоровой.

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Ученые сделали вывод, что циркадные ритмы — циклические изменения биологических процессов организма, связанные со сменой дня и ночи — отвечают за планирование приема пищи. Это, в свою очередь, позволяет организму сохранить баланс между временем на пищеварение и на поддержание метаболизма.

«Ограничение приема пищи 10-часовым промежутком в день может привести к улучшению здоровья независимо от наших биологических часов», — заключили ученые.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее микологическая лаборатория кафедры ботаники университета Гоа в Индии обнаружила новый пигмент в местных лесных грибах, который может помочь в создании лекарства против рака.

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