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В Улан-Баторе обсудили проект КалмГУ по изучению эпоса монгольских народов

Наука

Работу российских исследователей высоко оценили ученые Академии наук Монголии

Элиста, 3 сентября 2018, 13:19 — REGNUM  Международный проект Калмыцкого государственного университета (КалмГУ) по изучению эпоса монгольских народов обсудили в августе этого года российские ученые совместно с представителями Монголии, сообщает 3 сентября пресс-служба вуза.

Отмечается, что работа по проекту включала определение, вычленение из эпического сюжета традиционных мотивов и их систематизацию в виде каталога. Ее провел коллектив под руководством директора Международного научного центра «Культурное наследие монгольских народов», профессора Евдокии Хабуновой. Результаты трудов обсуждались в Монголии с участием ректора Уланбаторского государственного университета, учеными из Института языка и литературы Академии наук Монголии, российского института Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН.

«Профессор Г. Бильгудей, директор Института языка и литературы АНМ (Монголия) <…> подчеркнул перспективность новаторских замыслов начинающегося совместного российско-монгольского проекта, инициированного КалмГУ», — сообщила Хабунова.

Она сообщила, что исследования проводились на средства гранта Российского фонда фундаментальных исследований.

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