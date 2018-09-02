Научная экспедиция исследовала самый крупный ледник на полярном Урале

Москва, , 12:20 — REGNUM Научная гляциологическая экспедиция завершила исследование ледника ИГАН, сообщил журналистам 31 августа сотрудник кафедры криолитологии и гляциологии географического факультета МГУ Михаил Иванов.

В экспедиции участвовали сотрудники Научного центра изучения Арктики, гляциологи Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова и геофизики Новосибирского государственного университета.

Ученые провели геофизические, геодезические, гляциологические работы на леднике. Удалось найти трекеры, оставшиеся от советской геодезической сети, что позволило отследить изменение состояния ледника. Измерения показали, что ледник сокращается, на нем образуются озера и морены.

Научный сотрудник Научного центра изучения Арктики Василий Кобелев рассказал о планах по возобновлению регулярных наблюдений ледника. Такие наблюдения проводились в СССР с 1957 по 1983 год, когда на леднике работала гляциологическая станция. Ученый объяснил, что данные о состоянии ледников являются ценными для исследований по изменению климата и позволяют строить более точные климатические модели.

Отметим, что ледник ИГАН, получивший название в честь Института географии Академии наук СССР, был открыт в 1953 году.