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Экспедиция Пермского университета изучила заповедники соседних регионов

Наука

Полученные сведения позволят определить границы особо охраняемой природной территории и расширить представления о видовом разнообразии заповедников

Пермь, 31 августа 2018, 13:40 — REGNUM  Научная экспедиция в составе ученых и студентов Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) завершила летнюю работу в заповедниках Челябинской и Оренбургской областях, сообщает 31 августа пресс-служба вуза.

В соседних регионах участники экспедиции выполняли комплексные экологические исследования: изучали местную флору, фауну и почву. В Челябинске это поможет определить новые границы особо охраняемой природной территории, а в Оренбурге — расширить представления о видовом разнообразии заповедника.

«В наших краях — на Поволжье, на Урале — мы являемся лидерами в области изучения охраняемых территорий. Когда уже многое сделано на ООПТ Пермского края, мы готовы применять свой опыт и в соседних регионах. В этом году мы впервые работали в Челябинске», — прокомментировал окончание сезона доцент кафедры биогеоценологии и охраны природы ПГНИУ, заместитель директора «Бюро охраны природы» Андрей Зайцев.

В настоящее время в университете ведется камеральная обработка полученных данных. Прикладным результатом исследований станут предложения новых границ особо охраняемой природной территории. Также по результатам исследований сотрудники кафедры и малого инновационного предприятия «Бюро охраны природы» выпустят научные статьи в ведущие научные журналы, а студенты, принявшие участие в экспедиции, подготовят выпускные квалификационные работы.

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Научные исследования
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