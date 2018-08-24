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Пермский университет примет участие в сохранении исторической памяти края

Общество

Вуз займется репрезентацией музейных коллекций Мемориального комплекса политических репрессий

Пермь, 24 августа 2018, 12:55 — REGNUM  Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) стал партнером Мемориального комплекса политических репрессий, и будет участвовать в сохранении исторической памяти края, сообщает 24 августа пресс-служба вуза.

Соглашение о сотрудничестве подписал и ректор ПГНИУ Игорь Макарихин и директор Мемориального комплекса политических репрессий Наталья Семакова. Отмечается, что вуз будет участвовать в сохранении и репрезентации музейных коллекций, а также поддерживать совместные программы и проекты, конференции и семинары, стажировки и обмен специалистами.

«Теперь наше сотрудничество станет планомерным и системным. Основное содержание нашего взаимодействия — это научно-исследовательская работа по истории политический репрессий», — прокомментировал событие доктор исторических наук, профессор, научный руководитель Центра цифровой гуманитаристики ПГНИУ Сергей Корниенко.

Напомним, Мемориальный комплекс политических репрессий расположен на территории бывшей исправительно-трудовой колонии ВС 389/36 в деревне Кучино (Чусовской район). Музей организует такие просветительские проекты, как дискуссионный киноклуб «30 октября» в кинотеатре «Премьер», «Школа молодого историка» и другие.

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