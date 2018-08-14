В Омске обсудили реализацию проекта в сфере борьбы с безработицей

Омск, , 15:26 — REGNUM Обсуждение вопросов борьбы с безработицей в Омской области прошло на круглом столе в Омском государственном техническом университете (ОмГТУ), сообщает 14 августа пресс-служба вуза.

Организаторы круглого стола уточнили порядок реализации стратегического проекта «Центр карьерного проектирования для взрослых в рамках концепции lifelong learning». Со стороны вуза в обсуждении приняли участие первый проректор ОмГТУ Дмитрий Маевский, заместитель начальника Управления стратегического развития Александр Черешнюк и руководитель Центра управленческих компетенций ОмГТУ Елена Исаева.

Работу круглого стола поддержали представители министерства труда и социального развития Омской области, главного управления службы занятости, Омского областного союза предпринимателей, заместители глав муниципальных образований региона.

«Вопросы обучения и трудоустройства в опорном вузе региона всегда стояли на первом плане. С этой целью и создан Центр карьерного проектирования, деятельность которого предполагает работу с населением региона, профессии которых могут оказаться среди «исчезающих», или с теми, кто сейчас рассматривает возможность смены профессии или сферы деятельности в будущем», — объяснил Маевский актуальность мероприятия.

Отмечается, что по результатам круглого стола внесены предложения по развитию проекта и намечены базовые площадки для реализации проекта на территории региона — две в Омске и три в муниципальных районах Омской области.

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