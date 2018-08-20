Учёные нашли способ замедлить рост опухоли головного мозга

Вашингтон, , 10:49 — REGNUM Учёные из США нашли способ замедлить рост опухоли головного мозга — глиобластомы. Об этом сообщается в журнале Science Translational Medicine.

Учёные показали, что вещество KHS101, которое способствует дифференциации нервных клеток в гиппокампе, способно также повреждать митохондрии клеток опухоли.

Испытания на клеточных культурах и мышах показали, что рост опухоли снизился почти на 50%. При этом вещество никак не воздействовало на неопухолевые клетки, и отрицательные эффекты найдены не были.

Отмечается, что на данный момент вещество KHS101 ещё не готово к клиническим испытаниям. Пока требуется его химическая и фармакологическая оптимизация. Но в дальнейшем результаты работы могут помочь в последующей борьбе с глиобластомой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные разработали препарат, способный останавливать рост раковой опухоли без серьёзных побочных эффектов.

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