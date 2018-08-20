Понедельник, 20 Августа 2018 года
12:18:15 МСК

Учёные нашли способ замедлить рост опухоли головного мозга

Наука

Вещество KHS101 способно повреждать митохондрии клеток опухоли

Учёные нашли способ замедлить рост опухоли головного мозга
VSRao
Головной мозг

Вашингтон, 20 августа 2018, 10:49 — REGNUM  Учёные из США нашли способ замедлить рост опухоли головного мозга — глиобластомы. Об этом сообщается в журнале Science Translational Medicine.

Учёные показали, что вещество KHS101, которое способствует дифференциации нервных клеток в гиппокампе, способно также повреждать митохондрии клеток опухоли.

Испытания на клеточных культурах и мышах показали, что рост опухоли снизился почти на 50%. При этом вещество никак не воздействовало на неопухолевые клетки, и отрицательные эффекты найдены не были.

Отмечается, что на данный момент вещество KHS101 ещё не готово к клиническим испытаниям. Пока требуется его химическая и фармакологическая оптимизация. Но в дальнейшем результаты работы могут помочь в последующей борьбе с глиобластомой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные разработали препарат, способный останавливать рост раковой опухоли без серьёзных побочных эффектов.

Читайте ранее в этом сюжете: Учёные создали препарат для остановки роста раковой опухоли

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Научные исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить