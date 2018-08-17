ТюмГУ стал лидером по привлечению крупных ученых к публикациям

Тюмень, , 14:53 — REGNUM Тюменский государственный университет (ТюмГУ) занял лидерскую позицию среди вузов-участников проекта «5—100» по показателю привлечения крупных ученых к публикациям, сообщает 17 августа пресс-служба вуза.

Отмечается, что рост публикационной активности университета по этому показателю составил с 2010 по 2016 год 44%. При этом следующим с большим отрывом идет Новосибирский государственный университет с показателем 27%.

Исследование подготовила группа ученых Новосибирского отделения Российской академии наук. Благодаря ему удалось установить, что участники проекта повышения международной конкурентоспособности «5—100» показывают стабильный рост в публикационной активности.

Если в 2010-м году число опубликованных исследователями статей едва превысило 5 тыс., то в 2016-м оно увеличилось до 26,4 тыс. При этом и количество исследователей увеличилось с 6,4 тыс. человек до 25,5 тыс.

В целом наибольший прирост по статьям за шесть последних лет произошел за счет российских журналов, российских конференций и множественных аффилиаций. Если смотреть по отдельным номинациям, то в каждой есть свои лидеры.

Например, первый по публикациям в российских журналах Сеченовский университет — 29%. Конек ИТМО — Зарубежные конференции — 28%. Множественные аффилиации в топе у НГУ и МФТИ — выше 50%. И наконец, любовь к статьям в хищнических журналах поразила КФУ — 49%.

«5—100» — проект по повышению конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров. Он был запущен Минобрнауки в 2013 году и представляет собой госпрограмму поддержки крупнейших вузов с целью повышения их конкурентных позиций на мировом рынке.

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