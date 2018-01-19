Четыре вуза России вошли в Топ-50 сильнейших университетов мира THE

Москва, , 09:55 — REGNUM Четыре российских вуза вошли в Топ-50 сильнейших университетов мира по соотношению преподавателей и студентов, сообщили в Минобрнауки РФ.

Рейтинг университетов с наименьшим соотношением числа студентов к числу преподавателей опубликован Times Higher Education (THE).

В топ-50 рейтинга вошли Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (17-е место), Санкт-Петербургский государственный университет (34-е), Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (42-е), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (49-е).

В публикуемую часть рейтинга вошло 100 университетов. Россия в рейтинге представлена 11 университетами.

Семь из 11 университетов в рейтинге являются участниками Программы «5−100»: Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (42-я позиция), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (49-я), Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (67-я), Национальный исследовательский Томский политехнический университет (84-я), Дальневосточный федеральный университет (88-я), Национальный исследовательский Томский государственный университет (88-я) и Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского (99-я).

По мнению составителей рейтинга, чем меньше студентов приходится на каждого преподавателя в университете, тем выше качество обучения.

В частности, создаются условия для проведения более интерактивных занятий, у студентов появляется возможность чаще участвовать в дискуссиях, получать обратную связь, тесный профессиональный контакт с преподавателями и др.

Всё это позволяет обеспечить практически индивидуальный подход к каждому студенту и способствуют формированию благоприятной среды для обучения.

В Топ-10 рейтинга вошло шесть университетов из Японии, три — из США, один — из Австрии.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Ольга Голодец заявляла, что все участвующие в программе «5 — 100» вузы России, а таких 21, продолжат своё участие и будут полностью профинансированы в рамках программы. Напомним, что программа «5 — 100» направлена на развитие ведущих вузов России, повышение их конкурентоспособности на международном уровне и предполагает попадание пяти отечественных вузов в топ-100 мирового рейтинга высших учебных заведений.

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