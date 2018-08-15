Среда, 15 Августа 2018 года
14:36:05 МСК

Учёные создали стираемые материалы для 3D-печати

Наука

Материал удаляется с помощью лазерного луча

Карлсруэ, Германия, 15 августа 2018, 13:27 — REGNUM  Учёные из Германии создали материалы для 3D-печати, которые можно стереть. Об этом сообщается в журнале Nature Communications.

Учёные разработали четыре материала для печати частично удаляемых конструкций. Материал удаляется с помощью лазерного луча.

В качестве наглядного примера авторы напечатали четыре фигуры из четырех разных материалов. Затем с помощью воздействия разных веществ они смогли поэтапно удалить модели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные напечатали на 3D-принтере искусственный аналог роговицы глаза.

Читайте также: Учёные напечатали на 3D-принтере аналог роговицы глаза

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Научные исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить