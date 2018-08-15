Учёные создали стираемые материалы для 3D-печати

Карлсруэ, Германия, , 13:27 — REGNUM Учёные из Германии создали материалы для 3D-печати, которые можно стереть. Об этом сообщается в журнале Nature Communications.

Учёные разработали четыре материала для печати частично удаляемых конструкций. Материал удаляется с помощью лазерного луча.

В качестве наглядного примера авторы напечатали четыре фигуры из четырех разных материалов. Затем с помощью воздействия разных веществ они смогли поэтапно удалить модели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные напечатали на 3D-принтере искусственный аналог роговицы глаза.

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