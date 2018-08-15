Видео: Квадрокоптер научил двуногого робота ходить

Токио, , 11:54 — REGNUM Учёные из Японии разработали двуногого робота, к которому закрепили с квадрокоптер. Об этом сообщает IEEE Spectrum.

Робот может самостоятельно передвигать ногами, имитируя походку. А квадрокоптер задаёт движение всей системе.

Разработчики встроили в машину алгоритм, управляющий ногами. Он получает в качестве исходных данных скорость квадрокоптера и планирует движения ног.

Для измерения скорости применяется внешняя стационарная система, которая отслеживает движения. Поэтому робота нельзя использовать вне специально оборудованного помещения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные создали робота, который предназначен для терапии детей с аутизмом.

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