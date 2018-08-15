В Крыму обнаружили затонувший более 100 лет назад корабль

Севастополь, , 09:53 — REGNUM Морские археологи нашли в районе устья реки Бельбек в Крыму затонувшее в конце 19 века судно, сообщается на сайте Севастопольского государственного университета.

«Мы обнаружили крупное железное судно на глубине 11—13 метров, — рассказал научный руководитель экспедиции, ведущий научный сотрудник СевГУ Виктор Лебединский. — Оно клепаное, что позволяет отнести его к концу XIX — началу XX века и предположить, что судно торговое».

По словам студента Никиты Воищева, который принял участие в экспедиции, корабль около 200 метров в длину, борта судна сильно разрушены, вероятно, от подрыва миной. Сейчас археологам предстоит точно установить назначение и причины гибели корабля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе раскопок на некрополе Кыз-Аул на Керченском полуострове в Крыму российские археологи обнаружили массовое захоронение людей времен Хазарского каганата.

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