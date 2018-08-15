Среда, 15 Августа 2018 года
11:29:58 МСК

В Крыму обнаружили затонувший более 100 лет назад корабль

Наука

Археологам предстоит точно установить назначение и причины гибели корабля

В Крыму обнаружили затонувший более 100 лет назад корабль
Затонувший корабль

Севастополь, 15 августа 2018, 09:53 — REGNUM  Морские археологи нашли в районе устья реки Бельбек в Крыму затонувшее в конце 19 века судно, сообщается на сайте Севастопольского государственного университета.

«Мы обнаружили крупное железное судно на глубине 11—13 метров, — рассказал научный руководитель экспедиции, ведущий научный сотрудник СевГУ Виктор Лебединский. — Оно клепаное, что позволяет отнести его к концу XIX — началу XX века и предположить, что судно торговое».

По словам студента Никиты Воищева, который принял участие в экспедиции, корабль около 200 метров в длину, борта судна сильно разрушены, вероятно, от подрыва миной. Сейчас археологам предстоит точно установить назначение и причины гибели корабля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе раскопок на некрополе Кыз-Аул на Керченском полуострове в Крыму российские археологи обнаружили массовое захоронение людей времен Хазарского каганата.

Читайте подробнее: Древнее массовое захоронение обнаружено в Крыму

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Археология
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить