Древнее массовое захоронение обнаружено в Крыму

Керчь, Крым, , 08:43 — REGNUM В ходе раскопок на некрополе Кыз-Аул на Керченском полуострове в Крыму российские археологи обнаружили массовое захоронение людей времен Хазарского каганата. Об этом сообщили 9 августа в фонде «Археология».

Отмечается, что некоторые из обнаруженных десяти скелетов лежат в неестественных позах, в том числе свидетельствующих о том, что погребённых могли закапывать живьём.

По данным археологов, черепа скелетов имеют выраженные повреждения, однако непонятно, прижизненные это повреждения, или нет. Учёные склонны предположить, что данная находка может оказаться захоронением жертв массовой резни или эпидемии.

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Напомним, 8 августа в Институте археологии РАН сообщили о том, что в Павлово-Посадском районе Московской области найден клад начала XVII века. Из земли был извлечён глиняный сосуд с серебряными монетами, отчеканенными в периоды правления Ивана Грозного и Бориса Годунова.

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