В Китае космические технологии используются в борьбе с опустыниванием

Пекин, , 21:33 — REGNUM В Китае построен новый научно-исследовательский центр по выращиванию сельскохозяйственных культур в космосе и земному распространению космических технологий, обслуживающий проектные цели программы «Зеленая китайская стена», сообщает 14 августа Синьхуа.

Центр, расположенный в специальной сельскохозяйственной зоне Янлин северо-западной провинции Шаньси, учрежден консалтинговой компанией Space Boilogy при Китайской академии космических технологий. И он призван предотвратить распространение в стране пустынь.

Космическое растениеводство объединяет космонавтику и сельскохозяйственные науки за счет того, что семена, отбираемые для выведения новых видов полезных растений, проходят проверку на устойчивость к мутациям в космических полетах, в условиях длительной невесомости.

Соответствующие исследования в Китае ведутся на протяжении последних тридцати лет.