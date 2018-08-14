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В Китае космические технологии используются в борьбе с опустыниванием

Наука

Новый центр в рамках этой программы создан в провинции Шаньси

Пекин, 14 августа 2018, 21:33 — REGNUM  В Китае построен новый научно-исследовательский центр по выращиванию сельскохозяйственных культур в космосе и земному распространению космических технологий, обслуживающий проектные цели программы «Зеленая китайская стена», сообщает 14 августа Синьхуа.

Центр, расположенный в специальной сельскохозяйственной зоне Янлин северо-западной провинции Шаньси, учрежден консалтинговой компанией Space Boilogy при Китайской академии космических технологий. И он призван предотвратить распространение в стране пустынь.

Космическое растениеводство объединяет космонавтику и сельскохозяйственные науки за счет того, что семена, отбираемые для выведения новых видов полезных растений, проходят проверку на устойчивость к мутациям в космических полетах, в условиях длительной невесомости.

Соответствующие исследования в Китае ведутся на протяжении последних тридцати лет.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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