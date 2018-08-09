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Ученые ТПУ выступили на симпозиуме по электромагнетизму в Японии

Общество

Участникам конференции были представлены доклады о лазерном мониторе для визуализации процесса горения нанопорошков и активации нанопорошков металлов

Ученые ТПУ выступили на симпозиуме по электромагнетизму в Японии
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Научный симпозиум

Томск, 9 августа 2018, 12:04 — REGNUM  Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) приняли участие в симпозиуме по фундаментальным и практическим вопросам применения электромагнитных колебаний и явлений «Прогресс в электромагнитных исследованиях» (PIERS-2018) в Японии, сообщает 9 августа пресс-служба вуза.

Организатором и председателем одной из секций, посвященной методам диагностики и неразрушающего контроля выступил доцент Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Федор Губарев.

«В рамках работы секции были прочитаны несколько докладов, посвященных применению лазерного монитора для наблюдения процессов горения, активации нанопорошков металлов СВЧ-излучением, лазерной спекл-визуализации», — пояснил он.

Международная конференция PIERS — один из крупнейших в мире научных форумов, который проходит ежегодно в различных странах мира. Руководство проектом осуществляет Академия электромагнетизма из США. В организации мероприятий также участвуют сотрудники ведущих научно-образовательных организаций России, США, Европы, Китая.

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Научные исследования
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