Ученые ТПУ выступили на симпозиуме по электромагнетизму в Японии

Томск, 9 августа 2018, 12:04 — REGNUM Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) приняли участие в симпозиуме по фундаментальным и практическим вопросам применения электромагнитных колебаний и явлений «Прогресс в электромагнитных исследованиях» (PIERS-2018) в Японии, сообщает 9 августа пресс-служба вуза.
Организатором и председателем одной из секций, посвященной методам диагностики и неразрушающего контроля выступил доцент Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Федор Губарев.
«В рамках работы секции были прочитаны несколько докладов, посвященных применению лазерного монитора для наблюдения процессов горения, активации нанопорошков металлов СВЧ-излучением, лазерной спекл-визуализации», — пояснил он.
Международная конференция PIERS — один из крупнейших в мире научных форумов, который проходит ежегодно в различных странах мира. Руководство проектом осуществляет Академия электромагнетизма из США. В организации мероприятий также участвуют сотрудники ведущих научно-образовательных организаций России, США, Европы, Китая.