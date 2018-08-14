В Пекине близ олимпийского объекта найдены сотни древних захоронений

Пекин, , 06:24 — REGNUM Древние гробницы найдены ан месте раскопок возле Пекинского олимпийского спортивного центра, сообщает 14 августа агентство газета China Daily.

Древние захоронения были найдены в двух местах близ Пекинского олимпийского спортивного центра во время проведения раскопок 13 августа текущего года. Было найдено в общей сложности около 300 гробниц, относящихся к временам маньчжурской династии Цин (1644 — 1911). О состоянии находок пока ничего не известно.

Как сообщало ИА REGNUM, огромное число древних печей для обжига керамики времен династии Суй (581 — 618) было найдено в городе Цзинань провинции Шаньдун на востоке Поднебесной.

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