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В Италии ужесточат ответственность за агрессивное попрошайничество

Наука

Виновным будет грозить до года тюрьмы

Рим, 13 августа 2018, 13:28 — REGNUM  Заместитель министра внутренних дел Италии Николо Мальтени заявил, что наказание за «агрессивное попрошайничество» может быть ужесточено, сообщает издание Affari Italiani в понедельник, 13 августа.

Сейчас итальянские законы запрещают попрошайничество, но в министерстве уверены, что наказание нужно ужесточить: до года тюрьмы и до 10 тысяч евро штрафа.

В целом ряде городов Италии, и не только крупных, действует настоящая система «рэкета», ее организаторами является «нигерийская мафия», отмечает издание. Участники преступных групп в агрессивной форме требуют у граждан денег на выходе из магазинов и баров.

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Политическая жизнь Италии
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