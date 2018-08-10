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Китайские пустыни наступают под воздействием глобального потепления?

Наука

Опубликован доклад ученых Синьцзяна о перспективах и последствиях климатических изменений

Пекин, 10 августа 2018, 16:55 — REGNUM  Ученые Синьцзянского института экологии и географии при Академии наук Китая (АНК) опасаются расширения из-за глобального потепления площади засушливых земель в северной части страны, сообщает 10 августа Синьхуа.

Измерив скорость опустынивания с помощью модели оценки климата, авторы исследования пришли к выводу, что рост испарений при повышении глобальной температуры на 1,5−2 градуса в период 2040—2059 годов приведет к увеличению площади пустынь на 27 кв. км каждые десять лет.

Результаты работы синьцзянских ученых опубликованы в научном журнале Science of Total Environment.

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Глобальное потепление
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