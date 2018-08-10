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«Роскосмос» намерен объявить следующий набор в отряд космонавтов

Наука

Восемь новых российских космонавтов были представлены 10 августа

Москва, 10 августа 2018, 16:39 — REGNUM  «Роскосмос» планирует в ближайшее время начать новый набор в отряд российских космонавтов, сообщил 10 августа журналистам начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина Павел Власов.

По его словам, следующий набор в отряд космонавтов намечено завершить к 2020 году.

«Мы практически сразу инициируем новый набор в отряд космонавтов, который должен закончиться к 2020 году», — сказал Павел Власов.

Напомним, это заявление глава ЦПК сделал во время представления восьми новых российских космонавтов, официально зачисленных в отряд по результатам отбора, стартовавшего в 2017 году.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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