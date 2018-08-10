Le Parisien: воздух в Париже эквивалентен 183 выкуренным сигаретам

Париж, , 16:05 — REGNUM Согласно европейскому исследованию, воздух в Париже эквивалентен 183 выкуренным сигаретам, сообщает Le Parisien.

Возможно, вы этого не знаете, но «посещение Парижа небезопасно для вашего здоровья», отмечает издание. Согласно исследованию, проведенному неправительственной организацией (НПО) «Транспорт и среда», пребывание во французской столице в течение четырех дней окажет такое же воздействие на организм, как если бы вы выкурили 2 сигареты.

Исследование проводилось с 1 по 8 августа 2018 года. Напомним, в это время во Франции стояла сильная жара, температура могла доходить до +37 °C.

Если посмотреть на другие крупные европейские города, то в первой пятерке окажутся Лондон и Милан, где воздух эквивалентен 3 выкуренным сигаретам за 4 дня пребывания в городе. Стамбул и Прага — 4 сигаретам за тот же период. К «чистым городам» можно отнести Дублин и Барселону. Воздух там эквивалентен 1 выкуренной сигарете.