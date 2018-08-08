Учёные установили связь стресса и способности к запоминанию

Лондон, , 08:09 — REGNUM В состоянии стресса мозг человека способен лучше усваивать критическую информацию, выяснили исследователи из Лондонского университетского колледжа. Результаты работы учёных опубликованы в Journal of Neuroscience.

Отмечается, что учёные пытались разобраться, каким образом человек, обычно лучше воспринимающий позитивную информацию, будет способен адаптироваться к негативной ситуации, не вызовет ли эта асимметрия недооценки риска и, следовательно, несоблюдения мер предосторожности при опасной ситуации.

В ходе эксперимента над 35 добровольцами выяснилось, что в стрессовой ситуации мозг человека способен перестроить свою работу таким образом, что негативная и критическая информация запоминается лучше, чем в спокойном состоянии.

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Как сообщало ИА REGNUM, ученым из Массачусетского технологического института (США) удалось «перепрограммировать» нейронную сеть мозга у подопытных мышей. Операция проводилась на абсолютно бодрствующих грызунах — специалисты вскрывали мыши черепную коробку, после чего вводили в мозг специальный белок.

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