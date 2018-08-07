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Японские учёные создали дополнительную пару рук, управляемую удалённо

Наука

Устройством можно использовать для удалённого выполнения операций или обучения

Токио, 7 августа 2018, 14:10 — REGNUM  Инженеры из Японии разработали дополнительную пару рук, управлять которой можно удалённо. Об этом сообщается в MIT Technology Review.

Учёные представили пару искусственных рук, управляемых удалённым оператором. Они добавили к рукам искусственную «голову» с двумя камерами, двумя микрофонами, динамиком и приводом для её движения.

Руки и «голова» на блоке с компьютером, который крепится за спиной. Устройство можно использовать для удалённого выполнения операций или обучения.

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Робототехника
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