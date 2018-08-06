Понедельник, 6 Августа 2018 года
13:08:55 МСК

Китайские ученые призывают к международному сотрудничеству в космосе

Наука

И обещают предоставить для этого борт будущей орбитальной станции

Пекин, 6 августа 2018, 11:45 — REGNUM  При Китайском исследовательском институте космических технологий (CAST) недавно создан комитет по научно-техническим экспериментам на китайской космической станции, запуск которой в ближайшем будущем уже анонсирован в КНР, сообщает 5 августа Синьхуа.

Как сообщил председатель комитета академик Академии наук Китая (АНК) Бао Вэйминь, целью является привлечение к сотрудничеству в научных экспериментах на борту будущего орбитального комплекса международное сообщество. «Китай все шире открывается внешнему миру, и освоение космоса является общей задачей Китая и других стран. Мы готовы оценить проекты в соответствии с общепринятой международной практикой и выбрать наиболее перспективные из них. Результаты исследований будут доступны для всего международного сообщества», — заявил ученый.

Как уточнил директор CAST Чжан Хунтай, приглашение к будущим международным экспериментам не ограничится орбитальной станцией, которую он назвал «инкубатором новых технологий», а может быть распространено на другие китайские космические корабли и спутники.

Предполагается, что отбором проектом займется китайская служба пилотируемой космонавтики.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Космические полеты, аппараты и исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить