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Учёные: Эффект памяти формы способен двигать роботом

Наука

Учёные создали робота, который приводится в движение с помощью эффекта памяти формы

Учёные: Эффект памяти формы способен двигать роботом
Сальвадор Дали. Постоянство памяти. 1931

Пекин, 31 июля 2018, 10:31 — REGNUM  Учёные из Китая и Австралии создали робота, который приводится в движение с помощью эффекта памяти формы. Об этом сообщается в журнале International Journal of Advanced Robotic Systems.

Принцип движения основан на том, что часть ног периодически нагревается с помощью подключенного к ним источника напряжения. Это заставляет изгибаться проволоки с памятью формы. Затем они охлаждаются и возвращаются в исходную форму.

Отмечается, что были исследованы различные типы походок робота и конфигурации ног. Оказалось, что наиболее эффективным является трёхногий робот, который двигается с помощью зигзагообразной походки.

В дальнейшем учёные панируют создать автономную и более мобильную версию робота, которая не будет привязана к источнику энергии.

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Робототехника
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