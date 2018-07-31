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Ученые впервые разогнали ионы свинца в Большом адронном коллайдере

Наука

Эксперимент позволит создавать мощное гамма-излучение

Женева, Швейцария, 31 июля 2018, 08:58 — REGNUM  Большой адронный коллайдер впервые использован для разгона ядра свинца с одним связанным электроном, сообщает пресс-служба Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN).

«Мы изучаем новые идеи, которые могут расширить текущую исследовательскую программу и инфраструктуру CERN. Определение возможного — это первый шаг», — пояснил актуальность исследования ответственный инженер коллайдера Михела Шауман.

По его словам, проведенный эксперимент направлен на создание ускоренных ядер с электроном, которые в свою очередь можно использовать для создания мощного гамма-излучения. Таким образом, ученые могут приблизиться к тому, что самостоятельно смогут запускать излучение, способное вырабатывать массивные частицы — кварки, электроны или мюоны.

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Научные исследования
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