Учёные разработали пластырь, который поможет вылечить депрессию

Калифорния, США, , 01:15 — REGNUM Пластырь, определяющий уровень кортизола — основного гормона стресса, предложили использовать учёные из Стэнфордского университета, сообщает издание Science Advances.

Кортизол — стероидный гормон, количество которого повышается при эмоциональном, либо физическом напряжении. Гормон является одним из основных показателей стресса, но быстро измерить его уровень сложно. Американские учёные смогли это сделать. Они разработали датчик, который, как пластырь, можно носить на руке.

В датчике есть специальный резервуар, куда попадает пот. Специальная мембрана поверх резервуара удерживает кортизол, благодаря чему его уровень в организме можно измерить, и тогда становится ясно, находится ли человек под напряжением в данный момент.

Пока учёные будут развивать эту идею, так как для того, чтобы датчик можно было использовать в обыденной практике, следует провести более точные исследования.

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