Физики разогнали наночастицы до рекордной скорости

Вашингтон, , 02:16 — REGNUM Быстрее любого вращающегося тела — выше миллиарда оборотов в секунду физики смогли разогнать наночастицы с помощью закрученного спиралью лазерного излучения, сообщает Naked-science.

Согласно законам квантовой механики, случайные флуктуации (отклонения) вакуума могут спровоцировать появление виртуальных частиц, которые будут существовать лишь доли секунды.

При достаточной скорости вращения наночастицы должны успеть вступить во взаимодействие с этими частицами, тогда виртуальные частицы могут показать себя в виде своеобразного трения со стороны вакуума. Теоретически это оказывает влияние на скорость вращения.

Рене Рейман (Rene Reimann) и его коллеги из Швейцарской высшей технической школы Цюриха попытались узнать максимальную скорость вращения в условиях вакуума 100-нанометровых кремниевых наночастиц, которые подвешены в ловушке лазерных лучей.

Учёные заставили частицы вращаться с помощью облучения их светом с круговой поляризацией, скорость вращения оказалась более миллиарда оборотов в секунду. Но авторы исследования сказали, что даже этой рекордной скорости ещё мало, чтобы частица разлетелась на куски из-за превышения центробежных сил над прочностью соединения атомов.

Интересно, что подобный эксперимент в то же самое время поставила команда Тунцана Ли (Tongcang Li) из Университета Пердью. Разница лишь в том, что американцы использовали наночастицы в форме гантели.

Обе группы учёных, независимо друг от друга, заявляют, что другие условия для аналогичных экспериментов позволят протестировать «трение вакуума», которое создаст виртуальные частицы.

Напомним, 15 июля международная группа ученых впервые синтезировала тяжелый изотоп кальция.

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