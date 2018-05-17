Тайваньские ученые создали прибор для обнаружения онкологии за полчаса

Тайбэй, , 07:38 — REGNUM Команда тайваньских исследователей разработала чип из наночастиц, способный улавливать протеины, относящиеся к раковым образованиям, всего за полчаса, сообщает 16 мая агентство Синьхуа.

Исследователи под руководством Цзень Чуньпина из тайваньского Государственного университета Чюнчэн опубликовали в международном журнале Biomicrofluidics исследование, согласно которому новая технология позволяет определять опухолевые маркеры (особые белки) в кровеносной системе еще на самых ранних стадиях заболевания всего за полчаса.

Напомним, что нынешние технологии требуют, как минимум, один день для исследования различных областей тела и органов, чтобы определить наличие новообразований в теле человека, при этом, как утверждается, для нового чипа достаточно всего пять микролитров мочи или крови пациента.

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