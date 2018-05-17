О ФАНО не скорбят, но и кончине не рады

Москва, , 14:44 — REGNUM «Я услышал об этом только вчера, но мог предполагать, что это произойдет», — прокомментировал событие для ИА REGNUM академик Владислав Панченко — председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), научный руководитель Института проблем лазерных и информационных технологий РАН (ИПЛИТ РАН) — на итоговой пресс-конференции, посвященной первому в России саммиту Глобального исследовательского совета (ГИС), проходящего как раз в эти знаковые для науки дни: 15−16 мая 2018 года.

«Я оцениваю положительно разделение министерств на два, — отметил академик и добавил, что «следующий вопрос, естественно, кто будет этими двумя министрами».

Вопрос о министрах волнует и академика РАН Валерия Рубакова, который, скорее, отрицательно оценил ликвидацию ФАНО.

«Институтам от этого жить легче не станет. Поживем — увидим, — отметил он. — У меня только пессимизм вызывает то решение, которое было принято. Детали, конечно, будут зависеть от того, кто станет руководителем, то есть министром. Но если говорить структурно, или институционально, я бы сказал, что это решение — завершающий этап реформы, которая ни к чему хорошему точно не приведет. А может оказаться все гораздо хуже, чем было».

Заместитель главы Российской академии наук, член-корреспондент РАН Владимир Иванов также не питает иллюзий по поводу перемен.

«Не могу оценить это, как плюс, потому что пока не понимаю, как это всё будет работать в структуре министерства, — заявил он в интервью ИА REGNUM. — Если все повторится и министерство будет управлять институтами с научной точки зрения, а не с хозяйственной, тогда ликвидация ФАНО — не самый лучший вариант. Можно было сделать проще: навести порядок в управлении, сократить число людей в ФАНО, чтобы они занимались именно тем, чем им положено, а не научными вопросами. Надо было просто призвать ФАНО к тому, чтобы оно занималось тем, чем положено».

Ученый напомнил, что суть реформирования РАН состояла в стремлении разделить научные и управленческие функции.

«Основная идея реформации РАН, которая была провозглашена в 2013 году, заключалась в том, что ученые должны заниматься наукой, а администрация — хозяйством. Для этой цели было создано ФАНО, в задачу которого входило управление имуществом РАН. На деле получилось то, что ФАНО стало заниматься тем, чем заниматься в принципе не может: научной политикой и управлением научными институтами. Это полностью противоречило действующему Закону. В результате этих действий не удалось выполнить основное положение реформы: ученые занимаются наукой, администраторы — хозяйством», — подчеркнул Владимир Иванов.

По его словам, в случае с ФАНО была создана система, когда одна и та же сфера имеет два центра управления.

«Возьмем МГУ — там один руководитель, Курчатовский институт — тоже один руководитель. А академические институты оказались разорваны между ФАНО и РАН», — отметил заместитель главы РАН.

Так что ученым пока не ясно, радоваться кончине ФАНО или нет. Время покажет. Скорее так: «король умер — да здравствует король!»

Напомним, что президент Путин подписал Указ о структуре второго правительства Дмитрия Медведева. На официальном сайте Кремля Указ был опубликован 15 мая. Из текста следует, что Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) упраздняется и передает все свои функции новообразованному Министерству науки и высшего образования.

«Упразднить… Федеральное агентство научных организаций, передав его функции по нормативно-правовому регулированию и оказанию государственных услуг в соответствующей сфере деятельности, а также функции по управлению имуществом Министерству высшего образования и науки Российской Федерации», — читаем в указе главы РФ. Решением правительства на базе Минобрнауки создано два ведомства — Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования.

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