Ученые опасаются, что Министерство науки продолжит политику ФАНО

Москва, , 18:39 — REGNUM Ликвидация Федерального агентства научных организаций (ФАНО) — это сбывшаяся мечта большей части РАН и значительной части образовательного сообщества, считает директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, профессор МГУ Александр Бузгалин. Об этом он 16 мая заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя упразднение этого агентства указом президента.

«Слава богу, что это случилось, так как организация была бюрократической надстройкой, которая не только не помогала повышать эффективность административно-хозяйственной деятельности научных учреждений, но и создавала огромные проблемы, — сказал Бузгалин. — Однако в РФ очень часто позитивные бюрократические изменения оборачиваются тем, что сохраняется всё тот же аппарат, но с новыми вывесками. Вопрос в том, что реально будет сделано. У меня есть очень большие опасения, что все те же функции, которые были у ФАНО, фактически бюрократического надзора и скорее помех, чем помощи в исследованиях, сохранятся в рамках новых министерств».

Принципиальная установка, по мнению Бузгалина, достаточно простая — министерство должно помогать образовательному процессу, а не требовать бесконечных отчетов и бесконечно контролировать образовательный процесс.

«Чиновники в данном случае должны быть помощниками тех, кто выполняет основную работу — учёных, преподавателей, медиков, деятелей культуры, — пояснил профессор. — Один из индикаторов очень простой — зарплата в учреждениях науки, культуры и образования должна быть существенно выше, чем в министерствах, которые обслуживают эти учреждения. Если это так, то значит, чиновники помогают людям».

Напомним, что 15 мая президент РФ подписал указ, согласно которому Министерство образования и науки преобразовывается в Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования, а Федеральное агентство научных организаций упраздняется. Отметим также, что ФАНО было создано в 2013 году в рамках реформы Российской академии наук и с тех пор неоднократно критиковалось представителями научного сообщества. Например, в конце декабря 2017 года около 400 ученых направили главе государства письмо, в котором пожаловались на стиль и методы работы Федерального агентства научных организаций (ФАНО) и заявили, что в результате реформы РАН в России «создаётся громоздкая и неработающая система управления наукой».

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