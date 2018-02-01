Китайские учёные пересадили детям уши, выращенные в лаборатории

Пекин, , 11:44 — REGNUM Учёные из Китая смогли вырастить в лаборатории ушные раковины и пересадить их пятерым детям в возрасте 6—9 лет. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале EBioMedicine.

Китайские медики в течение нескольких лет проводили эксперимент по восстановлению ушной раковины у детей, рождённых с микротией — деформацией ушной раковины. Для этого они взяли их собственный материал, из которого выращивали ткань для органа.

Чтобы изготовить форму для выращивания ушной раковины, учёные с помощью компьютерной томографии сняли слепок здорового уха ребёнка и напечатали на 3D-принтере его зеркальную копию из биоразлагающихся материалов.

На выращивание ушной раковины уходило около трёх месяцев, после чего орган пересаживали пациенту с сохранением ушного канала.

После операции дети находились под наблюдением в течение длительного времени — около 2—2,5 лет. По истечении этого срока медики пришли к выводу, что орган прижился нормально. При этом он сохранял форму и эластичность, а воспаления и признаков отторжения не наблюдалось.

Отмечается, что о полном успехе операций говорить пока рано. Учёные намерены отследить результаты через несколько лет, когда пациенты подрастут.

В будущем, по мнению исследователей, возможно проведение подобных операций с участием взрослых пациентов.

Читайте ранее в этом сюжете: Ученые вырастили на спине крысы человеческое ухо