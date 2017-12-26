Учёные разработали нейросеть, способную предсказывать слова человека

Лансинг, США, , 15:19 — REGNUM Учёные из США разработали нейросеть, способную предсказывать слова человека до того, как они будут произнесены. Об этом сообщается на портале Phys.org.

Учёные из Университета Мичигана создали нейронную сеть на основе особого типа резистивных устройств, мемристоров, которые могут выполнять логические операции и хранить информацию.

Это отличается от обычных компьютерных систем, где процессоры выполняют логику отдельно от модулей памяти. В своём исследовании учёные использовали специальный мемристор, который запоминает только ближайшие события.

Отмечается, что для обучения новой нейросети не требуется много времени. В отличие от других нейросетей, она позволяет не производить большую часть тренировочного процесса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные заявили о том, что им удалось обучить искусственный интеллект распознавать ложь в ходе судебных заседаний.

Читайте также: Учёные создали искусственный интеллект, распознающий ложь в суде

Читайте ранее в этом сюжете: Ubisoft открыла подразделение для разработки искусственного интеллекта