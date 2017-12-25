Учёные рассказали, какие фрукты помогут восстановить лёгкие курильщиков

Вашингтон, , 15:29 — REGNUM Учёные из США пришли к выводу, что употребление свежих яблок и томатов помогает восстановить работу органов дыхания у курильщиков. Об этом сообщается на портале EurekAlert.

Учёные провели исследование с участием 650 добровольцев, которые отвечали на вопросы анкеты о своей диете. Они также прошли спирометрию — процедуру исследования функции дыхания, в ходе которой были измерены объёмные и скоростные показатели дыхания.

Выяснилось, что на работу лёгких влияет употребление яблок и томатов. В частности, у тех, кто употреблял не менее двух томатов и трёх яблок в день, темпы снижения функций лёгких замедлялись.

Отмечается, что подобный эффект наблюдается только при употреблении свежих овощей и фруктов.

По словам исследователей, нарушения в работе лёгких связаны с риском заболеть другими заболеваниями, среди которых рак лёгких и сердечно-сосудистые заболевания.

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