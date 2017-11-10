Учёные: Какаду Гоффина обладают пространственным мышлением

Вена, , 11:07 — REGNUM Учёные из Австрии доказали, что у попугаев какаду есть пространственное мышление и интуитивное представление о подобии и симметрии. Об этом сообщается в журнале Plоs One.

Учёные из Венского университета и Венского ветеринарного университета провели серию экспериментов с какаду Гоффина, в которых животным необходимо было пройти ряд тестов.

В одном из них им нужно было подобрать нужный предмет таким образом, чтобы он прошёл в отверстие сложной формы. Отмечается, что попугаи справились с заданием лучше, чем многие приматы.

В другом испытании попугаям, чтобы получить корм, нужно было подобрать предмет подходящей формы и вставить его в отверстие на прозрачной коробке. Какаду почти сразу находили подходящий предмет и после немногочисленных попыток добивались успеха. При этом формы прредметов были довольно сложными — шары, пирамиды и крестики.

По мнению учёных, эксперименты доказывают, что какаду Гоффина владеют аллоцентрической системой координат, аналогичной той, которая развивается у человека к концу второго года жизни.

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