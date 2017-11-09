Учёные открыли звезду, пережившую два взрыва сверхновых

Санта-Барбара, США, , 08:19 — REGNUM Учёные из США открыли звезду, которая пережила два взрыва сверхновых. Об этом 8 ноября сообщается в журнале Nature.

Астрономы из университета Калифорнии в Санта-Барбаре обнаружили звезду iPTF14hls в созвездии Большой Медведицы, представляющую собой сверхновую, которая находится на расстоянии примерно в 400 млн световых лет от Земли.

Учёные отмечают, что звезда пережила сначала один полноценный взрыв сверхновой. А затем она взорвалась во второй раз — это произошло приблизительно через 50 лет после первой вспышки.

«Эта сверхновая нарушает все правила, по которым, как мы думали, живут эти объекты. Это самая большая космическая загадка, которую мне приходилось разгадывать за десятилетия наблюдений за взрывами звезд», — сказал один из астрономов Айэйр Аркави.

Отмечается, что сверхновые образуются в результате гравитационного коллапса массивных звёзд, когда их ядро сжимается, в результате чего появляется волна разряжения. Ранее подобный взрыв считался необратимым процессом, в результате которого звезда прекращает своё существование.

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