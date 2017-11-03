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Учёные открыли в Индонезии новый вид орангутана

Наука

Новый вил получил название «тапанульский орангутан»

Джакарта, 3 ноября 2017, 10:48 — REGNUM  Международная группа учёных обнаружила в Индонезии новый вид орангутана. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

Зоологи выделили третий вид орангутана и дали ему имя «тапанульский орангутан» — по названию округа на острове Суматра, где они обитают. Ранее было известно два индонезийcких вида этих животных — калимантанский и суматранский.

Изолированная группа представителей тапанульского орангутана была обнаружена в Индонезии в 1997 году. Однако только сейчас учёные пришли к выводу, что они принадлежат к отдельному третьему виду.

Отмечается, что объектом изучения учёных стал скелет одного из представителей этого вида. Оказалось, что его череп и зубы имеют строение, отличающееся от двух других видов орангутана.

Также подчёркивается, что популяция тапанульского орангутана составляет всего около 800 особей.

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Научные исследования

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