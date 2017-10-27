Учёные разработали новый метод регулировки активности генов

Массачусетс, США, , 12:15 — REGNUM Учёные из США создали новый метод регулировки активности генов. Об этом сообщается в журнале Nature.

Учёные из Массачусетского технологического института и Гарвардского университета разработали способ, основанный на системе CRISPR, которая применяется для изменения нуклеотидной последовательности ДНК.

Исследователи усовершенствовали одну из разновидностей этой системы, после чего она стала способна редактировать транскрипты, изменяя нуклеотиды, в частности аденин на инозин.

Данная модификация позволила уменьшить влияние генетических мутаций на структуру белка.

По словам учёных, система не исправляет патогенные изменения в ДНК, но с её помощью можно проводить эффективную терапию тяжёлых наследственных заболеваний.

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