В Крыму обнаружено нетронутое захоронение половецкого военачальника

Симферополь, , 13:15 — REGNUM Не разграбленное древнее половецкое захоронение обнаружили археологи на территории заповедника «Неаполь Скифский», поделился директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко в передаче радиоканала «Спутник в Крыму».

Захоронение содержит останки половецкого военачальника, и отличается «интереснейшей конструкцией погребального сооружения» и «прекрасным погребальным инвентарем».

«Наиболее богатые погребения, особенно скифского, сарматского времени, разграблены, Тем не менее, попадаются совершенно удивительные и не разграбленные погребения», — прокомментировал находку Майко.

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Ученый уверен в том, что подобные драгоценные находки могут происходить и в будущем, так как территория полуострова, несмотря на географическое положение и историю, в археологическом плане изучена слабо, всего на 5−7%.

«Основная территория вообще не изучена или изучена очень слабо, поэтому археологические открытия нас ждут практически на каждом шагу», — сообщил Майко.

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Напомним, знаменитая крымская коллекция скифского золота была в начале февраля 2014 года вывезена на выставку «Крым: золото и секреты Черного моря» в археологический музей в Амстердаме, еще до проведения крымского референдума о воссоединении с Россией.

Коллекция содержит около двух тысяч предметов, и является бесценным памятником культуры. В настоящее время идет юридическое разбирательство по поводу возвращения артефактов на родину, так как на коллекцию претендует Украина.