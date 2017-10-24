Специалисты предупреждают о надвигающейся на Землю магнитной буре

Москва, , 11:02 — REGNUM Специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П.Н.Лебедева РАН предупреждают о надвигающейся на Землю магнитной буре, которая должна пройти с 24 по 27 октября. Об этом сообщается на сайте лаборатории.

По данным специалистов, в настоящее время в космосе наблюдается два плотных потока солнечного ветра, направленные в сторону Земли и создающие магнитные бури. Дело в том, что потоки солнечного ветра совершают вместе с Солнцем оборот вокруг Земли примерно за 27 дней и «ударяют» поочередно по нашей планете с шагом в две недели.

Отмечается, что первый поток, более плотный, прошелся по Земле с 11 по 15 октября, вызвав геомагнитные возмущения.

«Второй, более слабый поток, напротив, догоняет сейчас Землю и, как уже говорилось, должен пройти мимо нас … с 24 по 27 октября», — говорится в сообщении.

При этом вероятность того, что эти возмущения достигнут уровня магнитной бури, составляет около 65%, а мощность бури не превысит двух баллов из пяти возможных.

Кроме того, утверждают специалисты, 6−7 ноября к Земле вновь вернется первый поток, совершивший 27-дневный оборот.

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