Учёные рассказали о ревности у обезьян

Дейвис, США, , 14:23 — REGNUM Учёные из США пришли к выводу, что обезьяны могут испытывать ревность, и при этом у них повышается уровень стресса. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Ecology and Evolution.

Учёные из Калифорнийского университета в Дейвисе провели эксперименты с обезьянами-прыгунами. Они показывали одной группе самцов клетку с их самками, которые играют с другими обезьянами. Другой группе самцов они показывали чужих самок.

Во время опытов у обезьян сканировали мозг и проводили измерение уровня гормонов в крови. Выяснилось, что у ревнивых приматов активизируется передняя поясная кора, отвечающая за социальную боль, и латеральная перегородка, которая отвечает за уровень стресса.

Учёные считают, что ревность является эволюционным способом сохранить целостность пары у приматов. По их мнению, это важно для понимания развития моногамии.

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