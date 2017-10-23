Второй всемирный марксистский конгресс пройдет в Пекине в мае 2018 года

Пекин, , 05:20 — REGNUM Второй всемирный марксистский конгресс пройдет в Пекинскогом университете в мае 2018 года, сообщает 22 октября агентство «Синьхуа».

Конгресс пройдет с 5 по 6 мая и, как ожидается, соберёт порядка 300 исследователей марксизма для обсуждения вопросов марксизма в 21 веке и развития Китая.

«Конгресс будет приурочен к 200-й годовщине рождения Карла Маркса и 40-й годовщине китайских реформ и открытости», — заявил глава ученого совета организационного комитета конгресса Гу Хайлян.

По его словам, которые он произнес на пресс-конференции, конгресс станет знаменательным событием для исследований мирового марксизма и научного социализма.

Конференция на тему «Марксизм и современный Китай и мир» будет также снабжена семнадцатью форумами на темы вроде «китайское решение и подходы к модернизации развивающих стран», отметил вице-президент Школы марксизма при Пекинском университете Сунь Дайяо.

Гу отметил, что конгресс сфокусируется на исследованиях марксизма в глобальных академических кругах и марксизма в современном Китае.

Напомним, что, несмотря на серьезные отступления в экономической и политической линии развития Китая от учения марксизма, Поднебесная не только не отказывается от марксистского наследия, но и заявляет о том, что он будет марксизм развивать согласно реалиям 21 века.

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