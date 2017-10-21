НЭП: надо было развивать или сворачивать?

Брянск, , 17:04 — REGNUM Невероятный экономический и социальный рывок СССР в годы довоенных пятилеток, изумивший весь мир, показал, доказывает исследователь Федор Кауфман на конференции «Октябрьская революция: мифы и реальность», что решение о свертывании НЭПа и курсе на форсированную индустриализацию, было своевременным и единственно правильным, сообщает 21 октября корреспондент ИА REGNUM из Брянска.

Мысль о том, что Новую экономическую политику (НЭП), проводимую большевиками в 20-х годах XX века, нужно было использовать как основу советской экономики, не нова. Она, по словам исследователя, зародилась в белоэмигрантской среде, а в годы перестройки вновь заговорили о возвращении к стратегии НЭПа уже как к «возрождению ленинских принципов».

Оценивая субъект, который вел работу по внедрению новой стратегии использования мифов о НЭП, Кауфман заявил: «Целенаправленную работу по возвращению в смысловое поле страны темы НЭПа вел заведующий отделом пропаганды ЦК КПСС Александр Яковлев».

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Обсуждая расхожее мнение, что большевики ввели НЭП, отказавшись от собственных идей, чтобы удержать власть в стране, автор доклада сказал: «Говорить об этом можно, только пренебрегая исторической фактологией».

Далее в докладе были приведены прямые цитаты основателя Советского государства, в которых Ленин призывал научиться «побеждать методами управления», контроля, учёта воспользовавшись установившимся «тяжёлым и непрочным миром» как передышкой. То есть, утверждает автор исследования, ни о какой идеологической, или какой-то другой капитуляции большевиков речь не шла и идти не могла. Советское руководство выигрывало время, которое весьма эффективно использовало на восстановление народного хозяйства.

«Факты доказывают, что большевики намеревались и могли бы приступить к мероприятиям, получившим позднее название Новой экономической политики, гораздо раньше и с меньшими издержками», — утверждает автор.

Однако нужно иметь ввиду, продолжает Кауфман: «никому ещё ни до, ни после этого не удавалось осуществлять мирное восстановление хозяйства в условиях иностранной интервенции и гражданской войны».

Вот и большевикам пришлось, считает исследователь, отложить свои планы до лучших времён и заниматься исключительно «элементарным выживанием страны, вернувшись к «эпохе необходимости красногвардейских атак». Этим и был обусловлен выбор мер, получивших название «Военный коммунизм».

Тем не менее, стоит отметить, что НЭП действительно в какой-то мере решил задачи восстановления отечественной экономики из руин мировой и гражданской войн.

«Советской власти в целом удалось восстановить народное хозяйство в пределах существующей производственной базы и приблизить мощность советской экономики к уровню довоенной, то есть достичь того, что и планировалось сделать в период НЭПа», — продолжал автор доклада.

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Говоря о причинах сворачивая НЭПа, докладчик напомнил, что во второй половине 1920-х годов международная ситуация для СССР резко обострились: «в 1927 году Англия разорвала с Советским Союзом дипломатические отношения, обвинив его в оказании помощи протестующим рабочим и вмешательстве во внутренние дела».

Кроме того, согласно историческим фактам, обострились также отношения с Францией и Польшей, которая в 1926 году отвергла предложение СССР заключить пакт о ненападении. Все более ясным становилось, что западные державы готовят Германию к нападению на нашу страну.

«Становилось очевидным, что рано или поздно война неминуема, а при имевшемся уровне развития промышленности СССР обеспечить обороноспособность страны было невозможно», — продолжал докладчик.

В 1931 году, по ходу развертывания первой пятилетки, Иосиф Сталин, ссылаясь на Ленина, повторил его мысль: «Мы отстали от передовых стран на 50−100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут». Действительно, когда это стало ясным, вывод мог быть только один: пора заканчивать с НЭПом, и срочно переводить экономику на военные рельсы.

«Большинство российских и зарубежных специалистов признают, что без свертывания НЭПа и форсированной коллективизации и индустриализации СССР не смог бы выстоять в Великой Отечественной войне и разгромить фашистов», — добавил автор доклада.

Напомним, цикл конференций «Октябрьская революция: мифы и реальность», проводимый движением «Суть времени» в честь 100-летия Великой Октябрьской Социалистической Революции, это научно-практическое событие, на которым представляются результаты исследований, проведенных с целью развенчания мифов, заслоняющих от нас подлинную картину событий столетней давности.

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Мероприятие в Брянске — шестое по счету, ему предшествовали конференции в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове-на-Дону и Томске.

Авторы научных исследований призывают к открытому обсуждению событий того периода с точки зрения исторической фактологии. «Понимать, а не прославлять и не проклинать» призывает общество коллектив исследователей.