Учёные рассказали, что собаки могут использовать мимику

Портсмут, Великобритания, , 12:43 — REGNUM Учёные из Великобритании рассказали о том, что собаки используют мимику в «общении» с людьми. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Учёные из университета Портсмута наблюдали за поведением 24 собак и обнаружили, что собаки умеют пользоваться мимикой для демонстрации эмоций. Они помещали собак по очереди в комнату, в которой находился незнакомый человек.

Условия эксперимента постоянно менялись. Иногда рядом с человеком стояла миска с едой, иногда её не было. Также этот человек мог сидеть лицом или спиной к собаке.

Исследователи наблюдали за реакцией собаки во время входа в комнату. Они следили за движением мускул на её морде и пытались определить, как менялось её выражение, для того чтобы узнать используют ли собаки мимику.

Выяснилось, что наличие или отсутствие еды в комнате не влияло на мимику животных. Зато она менялась в зависимости от того, сидел человек лицом или спиной к животному.

Учёные предположили, что собаки приобрели эту способность менять мимику в процессе одомашнивания.

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