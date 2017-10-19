Учёные: Спутники Марса могут заряжаться от вспышек на Солнце

Вашингтон, , 13:20 — REGNUM Учёные NASA считают, что поверхность спутников Марса, Фобоса и Деймоса, может заряжаться от вспышек на Солнце. Об этом 18 октября сообщается на сайте космического агентства.

Учёные проанализировали данные, полученные зондом MAVEN во время столкновений выбросов солнечной плазмы с атмосферой Марса. Они обнаружили, что вспышки ультрафиолета и частицы солнечной плазмы воздействуют на спутники Марса, выбивая электроны с их поверхности.

Исследователи пришли к выводу, что поверхность Фобоса и Деймоса сильно заряжается при столкновениях с солнечными выбросами. При этом на них будут скапливаться достаточно большие заряды статического электричества.

Отмечается, что если на спутниках Марса будут когда-либо созданы исследовательские базы, то эти заряды будут не опасны для людей. Однако они способны вывести из строя электронику или какое-либо оборудование.

Учёные считают, что это может сильно осложнить планы по изучению спутников Марса и постройке на их поверхности баз и поселений.

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