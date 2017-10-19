На Украине будут изучать стрессоустойчивость нации

Киев, , 08:19 — REGNUM Украина нуждается в центрах по изучению стрессоустойчивости нации, заявила вице-президент Национальной академии государственного управления при президенте Украины Марина Белинская в ходе конференции «Resilience, или создание Центра стрессоустойчивости на Украине», сообщает 19 октября «Укринформ».

По ее словам, стрессоустойчивость отдельного человека и нации должна изучаться в связи с продолжающимся локальным конфликтом в Донбассе. Белинская отметила, что подобные исследования проводятся в Израиле и США, поскольку там происходят террористические атаки.

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Ученый подчеркнула, что стрессоустойчивость нации — это новое понятие, поскольку изначально термин «стрессоустойчивость» в физике означал способность металлов возвращаться в исходное состояние после внешних воздействий, а потом психологи и психиатры позаимствовали термин для изучения стрессоустойчивости отдельных личностей.

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Также Белинская добавила, что, по данным ученых из Израиля, на третьем месте среди факторов, влияющих на стрессоустойчивость нации, находится «плохое государственное управление».

Напомним, на Украине с 2014 года продолжается гражданская война в Донбассе. По данным министерства обороны Украины, практически все военнослужащие, прошедшие через военные действия на востоке страны, нуждаются в психологической реабилитации.

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