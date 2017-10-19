Китайские исследователи пообещали «квантовый прорыв» уже в ближайшее время

Пекин, , 06:19 — REGNUM Китайские исследователи вскоре осуществят новый прорыв в области развития квантовой коммуникации после того, как первая в мире линия связи между Пекином и Шанхаем была введена в эксплуатацию, сообщает 19 октября агентство «Синьхуа».

По словам партийного руководителя Университета науки и технологий Китая, расположенного в столице провинции Аньхой городе Хэфэй, Сюй Ву, команда исследователей под руководством Пань Цзяньвэя из Академии наук Китая продолжает глубокие исследования по оптимизации передачи информации посредством линий квантовой связи для того, чтобы не возникало «заторов» при росте количества пользователей.

В связи с ослаблением сигнала в оптическом волокне на больших дистанциях, необходимы дополнительные ретрансляторы по всей линии квантовой связи с целью увеличения дистанции работы. В настоящий момент существует порядка 30 ретрансляторов в среднем на расстоянии около 80 км между Пекином и Шанхаем.

«Команда исследователей работает над увеличением дистанции между станциями до 300 или 500 км, чтобы сократить их количество и, как следствие себестоимость», — отметил Сюй, выступая на XIX съезде Компартии Китая, который открылся 18 октября в Пекине.

По его словам, прорыв в этом направлении будет осуществлен уже в ближайшем будущем.

Отметим, что линии квантовой связи обеспечивают сверхвысокую степень безопасности передачи данных. Ее невозможно прослушать, а передаваемые данные — перехватить. Все это обеспечивается за счет особого принципа шифрования, основанного на принципе неопределённости Гейзенберга, согласно которому, нельзя одновременно получить координаты и импульс частицы и измерить один параметр фотона, не исказив другой.

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