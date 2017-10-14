В Великобритании вырастили урожай с помощью роботизированной фермы

Лондон, , 14:09 — REGNUM В Великобритании собрали урожай с помощью роботизированной фермы без участия человека. Об этом сообщает CNN.

Роботизированная ферма Hands-Free Hectare вырастила и собрала урожай ячменя, объём которого составил 4,5 т. Зерно было выращено на площади в 2,5 га. Беспилотными дронами и тракторами управляли дистанционно из диспетчерской.

Проект завершился в сентябре. Его суммарная стоимость оценивается в $250 тыс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, цель создателй проекта Hands-Free Hectare заключалась в том, чтобы доказать, что возможно наладить полностью автоматизированный процесс выращивания сельскохозяйственных продуктов.

Напомним, в России также проводят испытания беспилотных комбайнов и тракторов. Подобными разработками занимается компания Cognitive Technologies.

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