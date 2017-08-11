Ученые установили связь между старением и диетой

Лос-Анджелес, США, , 12:50 — REGNUM Ученые из США пришли к выводу, что низкокалорийная диета приводит к замедлению старения организма. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Cell.

Исследователи установили, что низкокалорийная диета оказывает влияние на биоритмы человека, заставляя клетки тела экономить энергию и медленнее стареть. Такая связь между диетой и биоритмами была выявлена в ходе эксперимента.

Ученые наблюдали за жизнью и работой организмов мышей, изучая влияние суточных ритмов на поведение их клеток по мере их старения. Для этого они извлекали клетки из печени грызунов и следили за активностью генов в разное время суток.

Выяснилось, что циркадные ритмы управляют не только режимом сна и бодрствования. Энергоэффективностью клеток возрастает в тот момент, когда животное спит или не проявляет большой физической активности.

Основываясь на данном открытии, ученые решили проверить изменения в энергоэффективности клеток, ограничив приток калорий в организм мышей. Они стали кормить новую группу грызунов низкокалорийной диетой, которая содержала в себе на 30% меньше калорий, чем обычный корм.

Эксперименты показали, ограничение калорий заставило клетки их печени экономить энергию при старении так же эффективно, как и в молодости. Благодаря этому жизнь животных удалось продлить на несколько десятков недель.

Ученые считают, что в клетках других животных могут происходить аналогичные процессы, а также это можно сделать доступным и для человека.

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